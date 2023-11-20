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Месси – 31-й, а Роналду вообще нет в списке: Рейтинг лучших нападающих нулевых годов

20 Ноября 2023 • 19:23 Комментировать

Журнал Four Four Two выкатил очередной интересный рейтинг. На этот раз в нём были представлены лучшие нападающие нулевых годов.

Первое место рейтинга занимает легенда «Арсенала» Тьерри Анри. На второй строчке расположился Роналдо, которого, кстати говоря, журнал ранее называл лучшим форвардом 90-х годов. Тройку замыкает известный в прошлом игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

Дальше идут Златан Ибрагимович, Самюэль Это’О, Андрей Шевченко, Дидье Дрогба, Давид Трезеге, Рауль и руд ван Нистелрой.

Лионель Месси оказался на 31-й позиции рейтинга, а Криштиану Роналду не попал в список из 32 игроков.

Роналдо назвали лучшим нападающим 90-х годов

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Уэйн Руни Лионель Месси Златан Ибрагимович Тьерри Анри Самюэль Это-О ещё теги
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