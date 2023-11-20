​Месси – самый дорогой футболист в категории 34+

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси является самым дорогим футболистом в возрастной категории 34+. Об этом говорится в материале, который опубликовал портал Transfermarkt. 36-летний Месси, недавно выигравший восьмой «Золотой мяч» в карьере, оценивается в 35 миллионов евро.

Второе место занимает 35-летний Роберт Левандовски с ценником в 30 миллионов евро. Тройку замыкают Карим Бензема и Криштиану Роналду – 35-летнего француза и 38-летнего португальца оценивают в 15 миллионов евро.

На пятом месте располагается 34-летний Томас Мюллер с оценочной стоимостью в 12 миллионов евро.