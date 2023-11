Роналдо назвали лучшим нападающим 90-х годов

Авторитетный журнал Four Four Two продолжает радовать футбольных фанатов интересными рейтингами. На этот раз был обнародован рейтинг лучших нападающих, которые выступали в 90-х годах прошлого столетия.

На первом месте располагается бразилец Роналдо, который поиграл за многие европейские топ-клубы, в частности за «Барселону» и «Реал». Роналдо дважды становился чемпионом мира – в 1994 и 2002 годах.

Вторую строчку занимает итальянец Роберто Баджо, а тройку замыкает аргентинец Габриэль Батистута.

В топ-10 также входят Марко ван Бастен, Эрик Кантона, Деннис Бергкамп, Ромарио, Алан Ширер, Христо Стоичков и Оливер Бирхофф.