Кейн: Я пришёл в «Баварию», чтобы выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о давлении на команду из-за Лиги чемпионов.

«Это часть нашей работы в большом клубе. Люди ждут, что мы выиграем Лигу чемпионов. Я знаю, что я пришел сюда, чтобы помочь это сделать. Я тоже хочу выиграть этот трофей», — приводит слова футболиста FourFourTwo.

После четырех туров команда Томаса Тухеля уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 12 очков в своей группе. Позади «Баварии» идут «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед».

29 ноября мюнхенцы сыграют с «Копенгагеном» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 23:00 по мск.