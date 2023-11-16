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Лига чемпионов

Кейн: Я пришёл в «Баварию», чтобы выиграть Лигу чемпионов

16 Ноября 2023 • 19:44 Комментировать
Бавария
...
Копенгаген
29.11 23:00

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о давлении на команду из-за Лиги чемпионов.

«Это часть нашей работы в большом клубе. Люди ждут, что мы выиграем Лигу чемпионов. Я знаю, что я пришел сюда, чтобы помочь это сделать. Я тоже хочу выиграть этот трофей», — приводит слова футболиста FourFourTwo.

После четырех туров команда Томаса Тухеля уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 12 очков в своей группе. Позади «Баварии» идут «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед».

29 ноября мюнхенцы сыграют с «Копенгагеном» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн

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