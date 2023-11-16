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​Женский «Лион» снова забил 9 голов в матче Лиги чемпионов

16 Ноября 2023 • 01:36 Комментировать

В Европе проходят матчи группового раунда Лиги чемпионов для женских клубов, и французский «Лион», известный как один из сильнейших клубов в женском футболе Европы, подтвердил этот статус, выиграв со счетом 9:0 у чешской «Славии».

Как оказалось, это был уже десятый матч в истории клуба, в котором «Лион» забил девять мячей за игру Лиги чемпионов, причем без учета квалификации. Это в два раза больше, чем все вместе взятые остальные клубы за всю историю турнира.

Напомним, что девушки «Лиона» выиграли шесть из последних восьми розыгрышей Лиги чемпионов, но действующим обладателем трофея является «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Женский Футбол
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