​Милан хочет принять финал Лиги чемпионов в 2027 году

Власти Милана официально объявили об участии в гонке за проведение финала Лиги чемпионов в сезоне 2026/2027. Решение о том, где будет проведен финал самого престижного клубного футбольного турнира Европы, будет принято шестого мая 2024 года, напоминает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в последний раз Милан принимал финал Лиги чемпионов в 2016 году. Тогда в главном поединке розыгрыша сошлись мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». «Сливочные» выиграли после исполнения серии пенальти, и это была первая из трех побед в Лиге чемпионов кряду для Зинедина Зидана.