Колыванов предположил, что в Лигу чемпионов УЕФА могут позвать и «Интер Майами»

Российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на новость о том, что саудовский «Аль-Наср» могут пригласить участвовать в Лиге чемпионов УЕФА. За этот клуб, напомним, уже почти год выступает Криштиану Роналду. По мнению эксперта, такое же спецпредложение может получить и «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Роналду на поле всегда хочется увидеть. Как, впрочем, и Месси. Так что, как знать, могут одну команду из Азии взять и одну - из Америки», - рассуждает Колыванов для Rusfootball.

Напомним, ранее о возможном приглашении «Аль-Насра» написал журналист Али Аль-Харби.

«Ничего исключать нельзя, для перформанса могут и пригласить», - добавляет Колыванов.