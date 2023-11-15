​В футболе могут ввести временные удаления и скамейку штрафников

В правилах футбола могут произойти серьёзные изменения, направленные на то, чтобы защитить судей от гневных реакций со стороны игроков. Как сообщает The Times, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность появления скамейки штрафников, куда арбитры смогут отправлять футболистов на 10 минут за споры с ними.

Отмечается, что в последнее время арбитры очень часто показывают игрокам жёлтые карточки за споры. Временные удаления уже тестировались, и эксперимент показал хорошие результаты.

Также источник говорит о том, что общаться с судьями могут позволить только капитанам команд.

Стоит сказать, что именно IFAB регулирует правила футбола.