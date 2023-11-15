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Стипиди: «Включение «Аль-Насра» в Лигу чемпионов? Это ещё один поход за деньгами»

15 Ноября 2023 • 14:09 Комментировать

Футбольный эксперт Павел Стипиди раскритиковал УЕФА за возможное включение в Лигу чемпионов «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. Напомним, за это команду выступает пятикратный обладатель самого престижного клубного турнира Криштиану Роналду.

«Турнир не может называться Лига чемпионов УЕФА, если там играет арабская страна. Это ещё один поход за деньгами», – заявил Стипиди в разговоре с изданием Vprognoze.

Стипиди раскритиковал УЕФА за постоянные попытки получить дополнительные деньги из разных источников. Павел также не понимает, зачем организация создала такой турнир, как Лига конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Павел Стипиди Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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