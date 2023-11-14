Беннасер: «Милан» должен претендовать на победу в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер рассказал об амбициях команды в Лиге чемпионов.

После четырёх туров группового этапа команда Стефано Пиоли занимает третью строчку в квартете, однако «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ», располагающиеся выше, опережают «россонери» всего на два и одно очко соответственно.

«Мы играем в Лиге чемпионов не для того, чтобы довольствоваться самим фактом участия. Кроме того, когда вы уже почувствовали вкус полуфинала, вами овладеет желание забраться ещё дальше – мы попробуем добиться этого в текущем сезоне. Такова наша цель, нам недостаточно игры в группе или попадания в четвертьфинал. Мы хотим выиграть турнир, но, как мы знаем, многие команды ставят такую же задачу», – сказал в интервью The National Беннасер, продолжающий восстановление после травмы.