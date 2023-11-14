Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​«Аль-Наср» Роналду могут пригласить в Лигу чемпионов УЕФА слухи

14 Ноября 2023 • 20:07 Комментировать (1)

УЕФА рассматривает возможность приглашения «Аль-Насра» в европейскую Лигу чемпионов. Звучит безумно, но журналист Али Аль-Харби именно об этом пишет в социальных сетях. Он отмечает, что «Аль-Наср» сейчас считается одним из самых популярных клубов в мире, и именно это учитывает УЕФА.

Стоит сказать, что в составе «Аль-Насра» уже почти год играет звёздный Криштиану Роналду. После переезда в Саудовскую Аравию португальца местные клубы стали активно подписывать и других топ-игроков.

В сезоне 2024/2025 формат Лиги чемпионов кардинально изменится – вместо группового этапа будет общая лига с матчами по швейцарской системе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду УЕФА Лига Чемпионов Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
14 Ноября 2023 в 21:09
👍🐪🐫🐪👏
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Ноября
20:32 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили – о победе «Рубина» над «Барселоной»: «Были уверены, что проиграем»
04:49 · Франция. Лига 1
​Тухель: «Смотрел матч «Милана» с «ПСЖ», «Милан» сыграл впечатляюще»
13 Ноября
23:30 · Лига чемпионов
Доннарумма рассказал, что думает о поведении болельщиков «Милана»
20:22 · Лига чемпионов
Тухель рассказал, хотел бы он встретиться в Лиге чемпионов с «ПСЖ»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Родригао: «Зенит» точно играл бы в 1/4 финала Лиги чемпионов» 3
12 Ноября
16:21 · Лига чемпионов
​Вертонген назвал игроков, которые могут бороться за «Золотой мяч»
11 Ноября
20:46 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Мы в сложной ситуации в Лиге чемпионов»
10 Ноября
20:33 · Италия. Серия А
Балотелли: «Доннарумма остался бы в «Милане», если бы всё зависело от него»
17:40 · Лига чемпионов
Гризманн признан игроком недели в Лиге чемпионов
17:40 · Лига чемпионов
​На стадионе «Копенгагена» не выключили табло со счётом после победы над «Манчестер Юнайтед» 1 фото
13:56 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» не вышел бы из группы в Лиге чемпионов»
11:15 · Лига чемпионов
Пас — о дебюте за «Реал»: «У меня всё внутри перевернулось»
09:04 · Россия. Премьер-лига
Луческу: «Зенит» мог бы выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов»
04:52 · Лига чемпионов
​Холанн удивился, когда у него попросили футболку после первого тайма - но отдал её
04:10 · Лига чемпионов
​ПСВ победил в матче Лиги чемпионов впервые с 2015 года
Все новости
Рекомендуем