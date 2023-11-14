УЕФА рассматривает возможность приглашения «Аль-Насра» в европейскую Лигу чемпионов. Звучит безумно, но журналист Али Аль-Харби именно об этом пишет в социальных сетях. Он отмечает, что «Аль-Наср» сейчас считается одним из самых популярных клубов в мире, и именно это учитывает УЕФА.

Стоит сказать, что в составе «Аль-Насра» уже почти год играет звёздный Криштиану Роналду. После переезда в Саудовскую Аравию португальца местные клубы стали активно подписывать и других топ-игроков.

В сезоне 2024/2025 формат Лиги чемпионов кардинально изменится – вместо группового этапа будет общая лига с матчами по швейцарской системе.