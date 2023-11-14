Где пройдет финал Лиги чемпионов в 2024 году

Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов–2023/24. В связи с этим сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решил напомнить, на какой стадион теперь все команды мечтают попасть.

Где состоится решающий матч?

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 пройдёт в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Изначально планировалось, что арена примет решающий матч турнира в 2023 году, чтобы отпраздновать вековой юбилей. Первый «Уэмбли» был открыт в 1923 году, но, как известно, та арена была снесена, и на её месте простроили новую. В этот красивый проект изменения внёс ковид, когда все изначальные планы были передвинуты на год вперёд.

Интересно, что в последние годы несколько раз появлялись слухи, что на «Уэмбли» могут перенести тот или иной финал Лиги чемпионов. В 2021 году решающий матч должен был принять Стамбул, однако Великобритания включила Турцию в «красный список» стран для путешествий из-за проблем с коронавирусом. В финал же при этом пробились «Челси» и «Манчестер Сити». «Уэмбли» выглядел логичным претендентом, но матч в итоге состоялся в Порту на «Драгау». В 2022-м из-за известных событий УЕФА лишил Санкт-Петербург права на проведение финала Лиги чемпионов, и вновь лондонская арена называлась в числе кандидатов, но в тот раз выбор пал на парижский «Стад де Франс».

Исторические факты

«Уэмбли» является рекордсменом по количеству решающих матчей главного еврокубка, которые здесь прошли. Здесь уже состоялись семь финалов: в 1963-м, 1968-м, 1971-м, 1978-м, 1992-м, 2011-м и 2013-м годах. Кстати, пока никакой другой лондонский стадион такой чести не удостаивался. В двух предыдущих случаях английские команды выигрывали финалы на «Уэмбли». В 1968-м «Манчестер Юнайтед» разгромил «Бенфику» со счётом 4:1, а через десять лет «Ливерпуль» одолел «Брюгге» 1:0. В 2011-м же «красные дьяволы» вновь сыграли на «Уэмбли», но уступили «Барселоне» 1:3.

Во всей Англии решающий матч турнира однажды прошёл и на манчестерском «Олд Траффорде». Девять финалов – это пока рекорд, ни одна страна чаще не была организатором подобных встреч. Англия в этом списке догонит Италию, Германию и Испанию. Правда, если учесть финалы, проходившие в Шотландии (трижды) и Уэльсе (в одном случае), то именно Великобритания является безоговорочным лидером.

Когда состоится финал Лиги чемпионов в 2024 году?

Решающий матч главного еврокубка в этом сезоне намечен на первый день лета – 1 июня 2024 года. За неделю до этого здесь же будет разыгран Кубок Англии.

Не стоит забывать, что уже 14 июня стартует чемпионат Европы в Германии. Таким образом, футболисты лучших клубных команд Европы текущего сезона попадут в расположение национальных сборных менее чем за две недели до старта континентального первенства. В этой связи под вопросом, например, проведение традиционного красочного парада в городе клуба-победителя турнира. Игрокам надо будет буквально из Лондона разлетаться в расположение сборных.

Где пройдёт финал Лиги чемпионов в 2025 году?

Известно, где пройдёт и решающий матч следующего розыгрыша турнира. Финал Лиги чемпионов в 2025 году примет «Альянц Арена» в Мюнхене 31 мая.

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Роман Андреев