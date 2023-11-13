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Доннарумма рассказал, что думает о поведении болельщиков «Милана»

13 Ноября 2023 • 23:30 Комментировать
Милан
2:1
ПСЖ

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма высказался о недавнем возвращении на «Сан-Сиро».

Болельщики «россонери» так и не простили вратаря, покинувшего клуб в 2021 году. Во время матча Лиги чемпионов против «ПСЖ» публика «Сан-Сиро» освистала Доннарумму, также итальянца закидали долларами.

«Конечно, это было непросто. На поле ты выкладываешься на полную, стараешься ни на что не отвлекаться. После матча начинаешь ощущать всё яснее, проявляются некоторые эмоции», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Доннаруммы.

Напомним, что матч «Милана» против «ПСЖ» завершился победой гранда Серии А со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма ещё теги

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