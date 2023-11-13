Месси получил свой последний «Золотой мяч»: Справедливость теперь вернётся в футбол

Две недели назад Лионель Месси получил восьмой «Золотой мяч» в карьере. Страсти улеглись, хотя поначалу в среде футбольных фанатов бушевали споры на тему того, заслужил ли Месси награду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию с «Золотым мячом» по прошествии времени с холодной головой.

Премия «Золотой мяч» обычно вызывает дискуссии. Редко сезон или год проходит так, что обладатель награды очевиден. Когда претендентов несколько, начинаются разногласия – включается индивидуальное восприятие и вкусовщина. Кто-то может считать, что чемпионат мира способен затмить все остальные турниры, кто-то считает клубные турниры более важными, учитывая величину турнирной дистанции, кто-то считывает в первую очередь трофеи, а кто-то – голы или другие показатели. В общем, пространства для споров хватает. И поэтому эти самые споры не имеют большого смысла – премия «Золотой мяч» при всей своей престижности вручается по итогам банального голосования журналистов. А у журналистов, как и у болельщиков, может быть разное восприятие. Так что искать здесь кристальной объективности не стоит.

Понятно, что Месси получил «Золотой мяч» в основном благодаря триумфу сборной Аргентины на чемпионате мира. «Альбиселесте» завоевали кубок мира впервые с 1990 года, а Месси по делу стал лучшим игроком турнира – он действительно тащил аргентинцев на мундиале. На клубном же уровне Лео выиграл лишь чемпионат Франции с «ПСЖ», что не особенно котируется. С другой стороны был Эрлинг Холанн. Молодой форвард забил больше 50 голов и помог «Манчестер Сити» выиграть требл – незаурядное достижение. При этом Холанн норвежец, и он не играл на чемпионате мира. Получается, у него вообще не было шансов обойти Месси? Вопрос риторический.

Учитывая то, что «Золотой мяч» вручается путём голосования, нужно относиться к этой награде спокойнее. Вообще индивидуальные призы в мире футбола вторичны – даже Криштиану Роналду не раз говорил, что командные достижения важнее. Так что не стоит бить себя в грудь и кричать, что Лионелю Месси вручили «Золотой мяч» незаслуженно. Никто ведь не говорит, что Месси на отрезке был сильнее Холанна – аргентинец просто выиграл голосование и получил приз. Вот и всё.

На протяжении долгих лет критики упрекали Месси за отсутствие побед со сборной Аргентины. И вот в последние годы Лео достиг серьёзных успехов и на международной арене: в 2021 году «альбиселесте» выиграли Кубок Америки, а в 2022 году – чемпионат мира. Можно с уверенностью сказать, что последний «Золотой мяч» – это не только оценка выступления Месси на мундиале в Катаре, но и дань уважения легенде, чья звезда угасает. Вряд ли Лео может рассчитывает на девятый «Золотой мяч» – об этом сказал даже он сам. Скорее всего, на арену выйдут звёзды уже нового поколения.

В этом смысле можно сказать, что теперь итоги премии «Золотой мяч» будут более справедливыми. Очевидно, в ближайшие годы на эту награду будут претендовать футболисты не с таким же мощным бэкграундом, как у Месси. Таким образом, результаты голосования могут оказаться более объективными. Хотя, опять же, при нынешней системе ожидать максимальной объективности не следует.

Александр Тихий