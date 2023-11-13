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Тухель рассказал, хотел бы он встретиться в Лиге чемпионов с «ПСЖ»

13 Ноября 2023 • 20:22 Комментировать
Бавария
...
Копенгаген
29.11 23:00

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о возможной встрече с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, немецкий наставник руководил парижанами с 2018 по 2020 год.

«Мне не очень нравится играть против моих бывших команд. Я не хочу быть убитым горем. Но если это финал, почему бы и нет?» — приводит слова Тухеля Canal plus.

В нынешнем сезоне «Бавария» попала в группу A вместе с «Копенгагеном», «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед». После четырех сыгранных туров мюнхенский клуб уже обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав 12 очков.

«ПСЖ» выступает в квартете F и располагается на второй позиции, имея в своем активе шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Томас Тухель ещё теги

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