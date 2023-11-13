Сборная самых дорогих игроков Лиги чемпионов

Наши клубы не участвуют в розыгрыше Лиги чемпионов, но, тем не менее, за противостоянием лучших клубов Старого Света хочется следить. Кто же самые-самые? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о сборной самых дорогих игроков Лиги чемпионов и анализирует, как менялась её стоимость в последние годы.

11 самых дорогих

Сборная одиннадцати самых дорогих игроков Лиги чемпионов выглядит следующим образом.

Вратарь

Тибо Куртуа («Реал» Мадрид, Бельгия, 31 год) – 45 млн евро.

Защитники

Альфонсо Дэвис («Бавария» Мюнхен, Канада, 23 года) – 70 млн евро.

Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», Хорватия, 21 год) – 80 млн евро.

Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия, 26 лет) – 80 млн евро.

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Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко, 25 лет) – 65 млн евро.

Полузащитники

Педри («Барселона», Испания, 20 лет) – 100 млн евро.

Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Англия, 20 лет) – 150 млн евро.

Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, Уругвай, 25 лет) – 150 млн евро.

Нападающие

Букайо Сака («Арсенал» Лондон, Англия, 22 года) – 120 млн евро.

Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция, 24 года) – 180 млн евро.

Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Норвегия, 23 года) – 180 млн евро.

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Суммарная стоимость всех игроков составляет 1,17 млрд евро – невероятные цифры! При этом данный результат является рекордом за последние 7 лет. Вполне логично. На пике своей стоимости Эрлинг Холанн и Джуд Беллингем. Неплохо выглядит и оборона, где каждый из игроков в паре десятков миллионов от суммы в сто миллионов евро.

Вратарь

Самый возрастной участник нашего рейтинга Тибо Куртуа уже несколько сезонов является одним из самых дорогих голкиперов Лиги чемпионов. На пике своей стоимости бельгиец стоил 75 млн евро. Любопытно, что за всю карьеру Куртуа провёл 75 матчей в Лиге чемпионов.

Защитники

Пара игроков обороны из «Манчестер Сити» Рубен Диаш и Йошко Гвардиол являются самыми дорогими игроками обороны. Оба находятся на пике своей стоимости, но, судя по возрасту и результатам, смело смогут её увеличить.

Два других игрока обороны являются единственными представителями своих континентов в сборной самых дорогих игроков Лиги чемпионов. Альфонсо Дэвис при этом регулярно забивает за Канаду и стал автором первого гола сборной из Северной Америки на чемпионатах мира по футболу. Хакими на том же чемпионате мира вместе с партнёрами из Марокко выбил Криштиану Роналду в четвертьфинале и впервые позволил сборной из Африки выйти в полуфинал.

Полузащитники

В средней линии правит молодёжь. Педри и Джуд Беллингем в свои 20 лет уже стоят от 100 млн евро, что вполне заслуженно. Беллингем за 11 матчей во всех турнирах забил 10 мячей. При этом в Лиге чемпионов Джуд забил три гола в трёх матчах. И все принесли результат. Результаты Педри пока что заметно хуже: всего одна игра в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и один гол в четырёх матчах во всех турнирах. Похоже, что его время ещё впереди. И даже страшно представить, сколько тогда будет стоить Педри.

Нападающие

Стоимость трёх нападающих составляет 41% от стоимости всей сборной Лиги чемпионов. Бесспорно, здесь правят баллом двое самых дорогих игроков состава. Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе ещё совсем недавно претендовали на «Золотой мяч». И если в этот раз он ушёл признанному гению, то уже на следующий год они смогут его получить. Очевидно, что это увеличит стоимость каждого из двух форвардов, тем более что Мбаппе на пике достиг 200 млн евро. Добавил стоимости сборной Лиги чемпионов и Букайо Сака. Ещё год назад его стоимость составляла 70 млн евро. Сегодня форвард «Арсенала» тратит на гол в Лиге чемпионов 135 минут и увеличивает свою стоимость почти вдвое.

Общая стоимость 11 самых дорогих игроков Лиги чемпионов в последние 7 лет

Сезон Общая стоимость игроков, мрд евро 2023/2024 1,17 2022/2023 1,16 2021/2022 1,15 2020/2021 1,10 2019/2020 1,08 2018/2019 1,08 2017/2018 0,98

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало материал на тему: «Деньги решают не всё? Сравнение бюджетов команд Лиги чемпионов в сезоне-2023/24».

Константин Лицин