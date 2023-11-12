Деньги решают не всё? Сравнение бюджетов команд Лиги чемпионов в сезоне-2023/24

Свой экватор прошли участники Лиги чемпионов. Осталось провести два тура. После четырёх стартовых игровых дней определились отдельные участники стадии плей-офф. Насколько финансы повлияли в нынешнем розыгрыше на определение места в турнирной таблице? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о влиянии финансовой составляющей в предварительных итогах группового этапа главного клубного турнира старушки Европы.

Богач – бедняк

Общая траснсферная стоимость футболистов 32 клубов Лиги чемпионов составляет 14,48 млрд евро. Но основная денежная масса приходится на семь клубов: «Манчестер Сити», «Арсенал», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Если сложить их стоимости, то это составит 55% от всей суммы, а это всего лишь 7 клубов! Ещё один немаловажный факт: четыре клуба из группы F в Лиге чемпионов («Боррусия» из Дортмунда, «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл») имеют стоимость состава больше, чем стоимость всех участников третьего по значимости новоиспеченного турнира из структуры УЕФА Лиги конференций.

Деньги – результат

Изречение «Есть деньги – будет результат» красноречивее всего проявляется в группе G. «Манчестер Сити» и немецкий «Лейпциг» доминируют над длительно отсутствующими в евротурнирах сербской «Црвеной Звездой» и «Янг Бойз». Самый бедный клуб (швейцарский «Янг Бойз») в нынешней Лиге чемпионов ведёт борьбу за третье место в группе. Оно позволит швейцарскому клубу участвовать весной в Лиге Европы.

Не всё решают финансы

Другой «денежный карлик» – датский «Копенгаген» – напротив, отчаянно бьётся с «МЮ» и турецким «Галатасараем». Датчане – старожилы главного клубного евротурнира. За тридцать один год своего существования клуб поднялся на 43-е место в рейтинге УЕФА. Сегодня «Копенгаген» имеет лучший результат из «бюджетных» клубов – вторая строчка в турнирной таблице своей группы.

Однако наибольшее количество очков из «бюджетных» клубов у «Шахтёра». Клуб даже обыграл «Барселону» в четвёртом туре Лиги чемпионов. И во второй раз (за пятый приезд на гостевой поединок с «Шахтером» за 45 лет) «Барселона» не смогла забить. При этом матч состоялся в Гамбурге. Отметим, что бюджет каталонского клуба превосходит аналогичный показатель клуба из Донецка в восемь раз!

Не деньги, а их количество

Выражение «Всё решают не деньги, а их количество» в целом оправдывает себя в Лиге чемпионов–сезона-2023/2024. Впереди два тура, всё ещё может случиться, но пока здравый смысл берёт верх над надеждами и «полётами в облаках».

Самые богатые участники Лиги чемпионов, сезон - 2023/24

Клуб Место в таблице Общая стоимость игроков, млн евро «Манчестер Сити» 1 1260,00 «Арсенал» 1 1100,00 «Реал» 1 1030,00 «ПСЖ» 2 1007,00 «Бавария» 1 948,15 «Манчестер Юнайтед» 4 877,30 «Барселона» 1 862,50

Бюджетные участники Лиги чемпионов, сезон - 2023/24

Клуб Место в таблице Общая стоимость игроков, млн евро «Янг Бойз» 4 58,30 «Копенгаген» 2 66,35 «Црвена Звезда» 3 73,73 «Шахтёр» 3 106,00 «Антверпен» 4 121,00 «Селтик» 4 126,65 «Унион» 4 187,00

Константин Лицин