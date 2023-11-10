Гризманн признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн – лучший игрок недели в Лиге чемпионов, вещает пресс-служба турнира.
На неделе его клуб принимал дома шотландский «Селтик» и одержал разгромную победу – 6:0. Француз оформил дубль на 6-й и 60-й минутах игры.
В голосовании Антуан обошёл конкурентов в лице Эрлинга Холанна («Манчестер Сити»), Букайо Саки («Арсенал») и Родриго («Реал»).
Отметим, ранее Гризманн попал в состав национальной сборной Франции на грядущие отборочные матчи Евро-2024.
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