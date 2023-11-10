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​На стадионе «Копенгагена» не выключили табло со счётом после победы над «Манчестер Юнайтед» фото

10 Ноября 2023 • 17:40 Комментировать
Копенгаген
4:3
Манчестер Юнайтед

В среду вечером «Копенгаген» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:3 в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. В социальных сетях появилась фотография со стадиона в Дании. На ней видно, что табло арены «Паркен» до сих пор включено, и там «горит» результат прошедшего поединка.

Когда был сделан снимок, непонятно. Можно предположить, фото сделали не сразу после матча, ведь трибуны пустые, а на поле расположены специальные лампы для ухода за газоном. Быть может, табло до сих пор включено?

На текущий момент «Копенгаген» занимает второе место в таблице своей группы Лиги чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» - четвёртое.

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Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Манчестер Юнайтед

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