В среду вечером «Копенгаген» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:3 в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. В социальных сетях появилась фотография со стадиона в Дании. На ней видно, что табло арены «Паркен» до сих пор включено, и там «горит» результат прошедшего поединка.

Когда был сделан снимок, непонятно. Можно предположить, фото сделали не сразу после матча, ведь трибуны пустые, а на поле расположены специальные лампы для ухода за газоном. Быть может, табло до сих пор включено?

На текущий момент «Копенгаген» занимает второе место в таблице своей группы Лиги чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» - четвёртое.