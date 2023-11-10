Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов: Анализ положения групп

Групповой этап Лиги чемпионов выходит на финишную прямую, осталось провести всего два тура. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, кто пройдёт в плей-офф из каждого квартета.

Группа А

«Бавария» досрочно обеспечила себе первое место в квартете, так что оставшиеся матчи не имеют для мюнхенцев турнирного значения. Тем не менее во многом именно немецкий клуб определит, какие места займут оставшиеся коллективы. У «Копенгагена» и «Галатасарая» по четыре очка, а у «МЮ» – три. Лучшая ситуация у стамбульцев, которых ждут очные матчи против конкурентов, при этом игру против «МЮ» турки проведут дома. Несложно посчитать, что «красным дьяволам» для выхода в плей-офф необходимо победить в Стамбуле, а затем дома обыграть «Баварию». В шансы второго ныне «Копенгагена» верится всё же с трудом – обыграть даже немотивированных подопечных Тухеля на выезде будет крайне сложно.

Команда Очки «Бавария» 12 «Копенгаген» 4 «Галатасарай» 4 «Манчестер Юнайтед» 3

Группа В

«Арсенал» практически решил задачи по попаданию в плей-офф. Лондонцы на четыре балла опережают ПСВ и «Ланс», имея встречи как раз с этими соперниками впереди. Одна ничья гарантирует «канонирам» выход в следующую стадию. За второе же место борьба будет серьёзная. Вполне реально может сложиться ситуация, что перед последним туром сразу три команды будут иметь равное количество очков: это случится в случае победы «Арсенала» над «Лансом» и «Севильи» – над ПСВ. Пока андалузцы идут последними, но две победы в двух матчах выведут их в плей-офф тоже.

Команда Очки «Арсенал» 9 ПСВ 5 «Ланс» 5 «Севилья» 2

Группа С

«Реал» обеспечил себе путёвку в плей-офф, а в ближайшем туре дома с «Наполи» постарается гарантировать себе первое место. В свою очередь итальянцы являются фаворитами в борьбе за вторую строчку, но ситуация непростая. Выиграть в Мадриде итальянцам будет крайне сложно, так что велика вероятность, что всё решится в последнем туре, когда «Брага» приедет в Неаполь. Правда, португальскому клубу необходимо в ближайшем матче дома обыграть «Унион», который ещё надеется пробиться в Лигу Европы.

Команда Очки «Реал» 12 «Наполи» 7 «Брага» 3 «Унион» 1

Группа D

Борьба за путевки в плей-офф завершена, так как «Реал Сосьедад» и «Интер» досрочно гарантировали себе первые два места в квартете. Между собой позиции в группе команды определят в очной встрече в Милане в последнем туре. «Зальцбург» и «Бенфика» же борются лишь за место в Лиге Европы, и в последней игре команды сразятся в Австрии.

Команда Очки «Реал Сосьедад» 10 «Интер» 10 «Зальцбург» 3 «Бенфика» 0

Группа E

Потеря очков в Глазго может аукнуться «Атлетико». Пока мадридцы лидируют в группе, но впереди их ждут встречи против преследователей: «Фейеноорда» – в гостях и «Лацио» – дома. Нидерландцы и итальянцы в свою очередь постараются обыграть аутсайдера «Селтик» и в поединке с «матрасниками» набрать необходимые баллы для прохода в следующий этап. Кстати, при равенстве очков «Фейеноорд» за счёт очных встреч будет выше «Лацио».

Команда Очки «Атлетико» 8 «Лацио» 7 «Фейеноорд» 6 «Селтик» 1

Группа F

«Группа смерти» пока оправдывает все предварительные расклады. За два тура в этом квартете ничего не ясно, и невозможно давать прогнозы, кто какое место займёт. Каждый матч в этой группе является решающим. Пожалуй, лишь стоит напомнить, что в следующем туре «ПСЖ» примет «Ньюкасл», а «Милан» – «Боруссию», в последний же игровой день в Германию приедут французы, а в Англию – итальянцы. Каждый может сам попробовать оценить шансы любого из коллективов.

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Команда Очки «Боруссия» 7 «ПСЖ» 6 «Милан» 5 «Ньюкасл» 4

Группа G

Ещё один квартет, в котором определились участники плей-офф. В ближайшем туре «Манчестер Сити» примет «Лейпциг» и, скорее всего, гарантирует себе первое место. Единственная интрига – это борьба за третье место. В конце ноября «Янг Бойз» примет «Црвену Звезду», и победитель этого матча отправится в Лигу Европы. Если же команды сыграют вничью, то всё будет определяться в заключительном туре, и обе команды просто постараются улучшить разницу мячей. Пока у сербов она «-5», а у швейцарцев «-7».

Команда Очки «Манчестер Сити» 12 «Лейпциг» 9 «Црвена Звезда» 1 «Янг Бойз» 1

Группа H

«Барселона» неожиданно внесла в группу интригу, проиграв на нейтральном поле «Шахтёру». В целом каталонцы всё равно должны пробиваться в плей-офф, учитывая, что в заключительном туре их ждёт поединок против «Антверпена», который стал разочарованием турнира. Стоит отметить, что при равенстве очков между «Барселоной» и «Шахтёром» ключевым показателем станет разница голов во всех матчах группы, а тут у подопечных Хави слишком серьёзное преимущество. При этом уже в ближайшем туре каталонцы дома примут «Порту» и постараются обеспечить себе первое место в квартете.

Скорее всего, решающий матч группы пройдёт в заключительном туре в Порту, когда в Португалию приедет «Шахтёр». Видимо, именно в очной встрече команды и решат, кто вместе с «Барселоной» пройдёт в плей-офф.

Команда Очки «Барселона» 9 «Порту» 9 «Шахтёр» 6 «Антверпен» 0

Роман Андреев