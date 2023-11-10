Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Пас — о дебюте за «Реал»: «У меня всё внутри перевернулось»

10 Ноября 2023 • 11:15 Комментировать
Реал Мадрид
3:0
Брага

Полузащитник «Реала» Николас Пас поделился эмоциями от своего дебюта за команду.

19-летний футболист вышел на замену в матче Лиги чемпионов против «Браги» (3:0) и провел на поле 13 минут.

«Как только я вышел со скамейки запасных и увидел «Сантьяго Бернабеу», у меня все внутри перевернулось. Я был просто в восторге. Мадрид особенный. Вы должны здесь побеждать, ведь здесь царит особая аура», — приводит слова Паса журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

Трудовое соглашение Паса с «Реалом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость атакующего хавбека составляет пять миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Нико Пас Николас Пас ещё теги

Новости по матчу

09 Ноября
03:03
Анчелотти отреагировал на слова Пике: «Он живёт в своём мире» 1
02:28
Родриго: «Анчелотти помог мне справиться с трудностями»
00:51
Лунин отразил пенальти и взбодрил Мадрид: «Реал» разгромил «Брагу», обеспечив себе плей-офф ЛЧ после четырёх туров 1
00:35
Родриго и Винисиус стали лучшими бразильскими бомбардирами «Реала» в Лиге чемпионов
08 Ноября
23:45
Браим Диас забил два гола за «Реал», выйдя в старте всего дважды
22:19
«Реал» - «Брага»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 1
21:52
Беллингем в запасе: «Реал» назвал состав на игру с «Брагой»
09:35
«Реал» Мадрид – «Брага»: прогноз и ставки БК Pinnacle
02:28
Реал - Брага: где смотреть прямую трансляцию онлайн
07 Ноября
19:31
Реал Мадрид — Брага: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов — 8 ноября 2023
16:41
Анчелотти назвал главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов
15:28
Анчелотти: «Не знаю, сыграет ли Беллингем с «Брагой»
06 Ноября
14:17
Беллингем под сомнением на матч с «Брагой» 1
13:08
Беллингем должен быть готов к матчу с «Брагой»
25 Октября
21:31
Винисиус: Я выиграю Лигу чемпионов столько же раз, сколько Модрич и Бензема 4
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
11:15 · Лига чемпионов
Пас — о дебюте за «Реал»: «У меня всё внутри перевернулось»
09:04 · Россия. Премьер-лига
Луческу: «Зенит» мог бы выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов»
04:52 · Лига чемпионов
​Холанн удивился, когда у него попросили футболку после первого тайма - но отдал её
04:10 · Лига чемпионов
​ПСВ победил в матче Лиги чемпионов впервые с 2015 года
03:58 · Лига чемпионов
​«Бенфика» установила антирекорд Лиги чемпионов
03:40 · Лига чемпионов
​Леау - третий игрок «Милана», забивший в Лиге чемпионов ударом через себя
02:27 · Лига чемпионов
Защитник «Копенгагена»: «Гарначо - клоун»
09 Ноября
23:38 · Лига чемпионов
​Названы лучшие матчи в истории Лиги чемпионов
16:49 · Лига чемпионов
​«Хороший тренер»: Хёйлунн взялся защищать тен Хага
16:24 · Лига чемпионов
​Хаманну грустно смотреть на нынешний «Манчестер Юнайтед» 2
15:41 · Лига чемпионов
​Назван главный фаворит Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» - на 24-м месте рейтинга 1
12:24 · Лига чемпионов
Агент Холанна прилетела в Мадрид
11:04 · Лига чемпионов
«Мне не нужен Роналду»: Морган продолжает травить тен Хага 2
10:34 · Лига чемпионов
Наставник «Севильи»: «Команда не выполнила план на матч с «Арсеналом»
10:02 · Лига чемпионов
Анчелотти оценил игру Лунина, экстренно заменившего Кепу перед матчем Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем