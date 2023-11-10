Пас — о дебюте за «Реал»: «У меня всё внутри перевернулось»

Полузащитник «Реала» Николас Пас поделился эмоциями от своего дебюта за команду.

19-летний футболист вышел на замену в матче Лиги чемпионов против «Браги» (3:0) и провел на поле 13 минут.

«Как только я вышел со скамейки запасных и увидел «Сантьяго Бернабеу», у меня все внутри перевернулось. Я был просто в восторге. Мадрид особенный. Вы должны здесь побеждать, ведь здесь царит особая аура», — приводит слова Паса журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

Трудовое соглашение Паса с «Реалом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость атакующего хавбека составляет пять миллионов евро.