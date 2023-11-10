​Холанн удивился, когда у него попросили футболку после первого тайма - но отдал её

Эрлинг Холанн великодушен и в матче против «Янг Бойз» норвежский нападающий доказал это как минимум дважды. Во-первых, он сдержал свое слово, данное Дидье Дрогба, а во-вторых, не стал отказывать игроку «Янг Бойз» Мохамеду Камара, который попросил у него футболку после окончания... первого тайма.

Обычно игроки обмениваются майками в конце игры, но Камара, видимо, так боялся, что заветную футболку «выцыганит» кто-то другой, что обратился к Эрлингу в самом начале перерыва. Того такая просьба заметно озадачила, он осуждающе помотал головой, но затем все-таки стянул ее с себя и отдал просящему.

Спасибо, Эрлинг!