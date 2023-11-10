​ПСВ победил в матче Лиги чемпионов впервые с 2015 года

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов ПСВ обыграл с минимальным преимуществом в домашнем матче французский «Ланс». Люк де Йонг забил уже на двенадцатой минуте матча, и его гол так и остался единственным.

Как оказалось, это была первая победа «крестьян» в самом престижном клубном турнире футбольной Европы за последние почти восемь лет. В предыдущий раз ПСВ отпраздновал победу в матче Лиги чемпионов восьмого декабря 2015 года - интересно, что тогда это случилось в поединке против московского ЦСКА.

В следующем туре ПСВ сыграет на выезде с «Севильей», это случится 29 ноября.