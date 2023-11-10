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Лига чемпионов

​«Бенфика» установила антирекорд Лиги чемпионов

10 Ноября 2023 • 03:58 Комментировать
Реал Сосьедад
3:1
Бенфика

Лиссабонская «Бенфика» терпит настоящее бедствие в Лиге чемпионов после четырех туров - команда уже лишилась шансов на продолжение борьбы в самом престижном клубном турнире футбольной Европы, она не набрала ни одного очка, забила лишь один гол, пропустив целых семь.

Это удивительно, вспоминая выступления команды в прошлом сезоне, когда «Бенфика» вышла на первом месте из группы и дошла до четвертьфинала. Еще удивительнее то, что происходя эти метаморфозы с клубом, который состоял в жеребьевке в первой корзине. Ранее еще никогда в истории турнира у команды из первой корзины не было столь печальных результатов.


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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика

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