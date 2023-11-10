​«Бенфика» установила антирекорд Лиги чемпионов

Лиссабонская «Бенфика» терпит настоящее бедствие в Лиге чемпионов после четырех туров - команда уже лишилась шансов на продолжение борьбы в самом престижном клубном турнире футбольной Европы, она не набрала ни одного очка, забила лишь один гол, пропустив целых семь.

Это удивительно, вспоминая выступления команды в прошлом сезоне, когда «Бенфика» вышла на первом месте из группы и дошла до четвертьфинала. Еще удивительнее то, что происходя эти метаморфозы с клубом, который состоял в жеребьевке в первой корзине. Ранее еще никогда в истории турнира у команды из первой корзины не было столь печальных результатов.