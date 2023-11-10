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Лига чемпионов

​Леау - третий игрок «Милана», забивший в Лиге чемпионов ударом через себя

10 Ноября 2023 • 03:40 Комментировать
Милан
2:1
ПСЖ

Итальянский «Милан» обыграл в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов французский «ПСЖ», а первый гол команды забил португальский нападающий Рафаэл Леау. Он эффектно пробил через себя «ножницами», на что бывший кипер клуба Джанлуиджи Доннарумма ничего поделать не смог.

Как оказалось, Леау - третий игрок «Милана», забивший ударом «ножницами» в Лиге чемпионов. Первым 25 ноября 1992 года был Марко ван Бастен, забивший четыре мяча «Гетеборгу» - один из них был именно таким, через себя. А 21 ноября 2012 года то же самое сделал французский футболист Филипп Мексес, в игре против бельгийского «Андерлехта».  


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Евро-Футбол.Ру,
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