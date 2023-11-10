Защитник «Копенгагена»: «Гарначо - клоун»

Английский «Манчестер Юнайтед» уступил в драматичном матче «Копенгагену», во время игры были пробиты два пенальти и оба раза странно повел себя аргентинский футболист английской команды - Алехандро Гарначо. Сперва он пытался дестабилизировать игрока «Копенгагена», исполнявшего пенальти в конце первого тайма, а затем вызывающе отпраздновал точный удар с «точки» Бруну Фернандеша, уже во второй половине встречи. Его поведение прокомментировал словацкий защитник «Копенгагена» Денис Вавро.

- Я видел, что он пытался что-то выкинуть. Для меня Гарначо - клоун, - цитирует слова Вавро итальянское новостное агентство ITASportPress.