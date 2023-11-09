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Лига чемпионов

​Названы лучшие матчи в истории Лиги чемпионов

09 Ноября 2023 • 23:38 Комментировать

Авторитетный портал Four Four Two обнародовал рейтинг лучших матчей в истории Лиги чемпионов. Первое место занял известный стамбульский финал 2005 года между «Миланом» и «Ливерпулем». Тогда после первого тайма «россонери» спокойно вели со счётом 3:0, но англичане за шестиминутный отрезок второго тайма забили трижды. В итоге «Ливерпуль» победил по пенальти.

На второй позиции располагается ответный матч 1/8 финала сезона 2016/2017 между «Барселоной и «ПСЖ». Тогда каталонцы победили со счётом 6:1 после гостевого поражения 0:4.

Тройку замыкает финал сезона 1998/1999. Тогда «Бавария» забила быстрый гол и была близка к триумфу, но «Манчестер Юнайтед» отметился голами на 90+1-й и 90+3-й минутах. «Красные дьяволы» победили 2:1 и завоевали трофей.

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Милан Ливерпуль Бавария Барселона Манчестер Юнайтед ПСЖ Лига Чемпионов ещё теги
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