​«Хороший тренер»: Хёйлунн взялся защищать тен Хага

«Манчестер Юнайтед» в среду разочаровал своих болельщиков поражением от «Копенгагена» в Лиге чемпионов со счётом 3:4. После игры на защиту рулевого команды Эрика тен Хага встал нападающий Расмус Хёйлунн.

«Тен Хаг действительно хороший тренер. Он заботится о каждой детали, он мне очень помогает, вселяет в меня уверенность и поддерживает. Я думаю, что каждый игрок в раздевалке поддерживает тен Хага. Надеюсь, что это всего лишь вопрос времени [прежде чем результаты придут]», - цитирует Хёйлунна портал Goal.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» после четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов занимает последнее место в квартете.