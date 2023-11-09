​Хаманну грустно смотреть на нынешний «Манчестер Юнайтед»

Известный в прошлом немецкий футболист Дитмар Хаманн высказался о «Манчестер Юнайтед». Как известно, «красные дьяволы» в среду проиграли «Копенгагену» со счётом 3:4 в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Они пропустили 11 голов в четырёх турах группового этапа. Я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» выйдет из группы. Очень грустно из-за того, что произошло с этим клубом. Они являются тенью самих себя. Стадион разваливается, команда ничего не стоит, фанатов можно только пожалеть», - сказал Хаманн немецкому Sky.

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сейчас идёт восьмым.