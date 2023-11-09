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Лига чемпионов

​Назван главный фаворит Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» - на 24-м месте рейтинга

09 Ноября 2023 • 15:41 Комментировать

После четырёх туров групповой стадии Лиги чемпионов шансы на выход в плей-офф сохраняют 26 из 32 команд. Специалисты авторитетного портала Goal обнародовали свой текущий рейтинг команд, назвав тем самым главного фаворита турнира с тегом «прямо сейчас».

На первом месте располагается «Манчестер Сити» - действующий обладатель трофея Лиги чемпионов. Следом идут «Реал» и «Бавария».

В топ-10 также входят «Интер», «Реал Сосьедад», «РБ Лейпциг», «Арсенал», «Барселона», «Атлетико» и «Порту».

Далее в рейтинге команды идут так: «Наполи», «Боруссия» Д, «ПСЖ», «Лацио», «Фейеноорд», «Галатасарай», ПСВ, «Милан», «Копенгаген», «Шахтёр», «Ньюкасл», «Ланс», «Севилья», «Манчестер Юнайтед», «Брага», Селтик».

Как видим, «Манчестер Юнайтед» располагается лишь на 24-й строчке.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ещё теги
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