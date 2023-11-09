Агент Холанна прилетела в Мадрид

Футбольный агент Рафаэла Пимента, которая представляет интересы нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, объяснила свой визит на «Сантьяго Бернабеу». Пимента была замечена на матче мадридского «Реала» против «Браги» (3:0).

«Я была на матче с Максвеллом и Гранеро. В прошлом сезоне тоже приезжала, когда «Реал» играл с «Манчестер Сити». Переговоры по трансферу Холанна? Нет, ничего такого не было», - приводятся слова Рафаэлы в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Холанн выступает за «Сити» с лета прошлого года. Его контракт с «горожанами» рассчитан до конца июня 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.