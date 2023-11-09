«Мне не нужен Роналду»: Морган продолжает травить тен Хага

Популярный британский журналист Пирс Морган язвительно отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Копенгагена» в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Красные дьяволы» уступили на выезде со счетом 3:4.

«Мне не нужен Роналду», - оставил сообщение журналист в соцсетях, сделав отсылку на слова главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Напомним, что Криштиану Роналду со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед» в конце 2022 года. Перед уходом португалец дал Моргану интервью, в котором раскритиковал тен Хага и руководство английского топ-клуба.