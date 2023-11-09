Наставник «Севильи»: «Команда не выполнила план на матч с «Арсеналом»

Наставник «Севильи» Диего Алонсо высказался о поединке против лондонского «Арсенала» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Матч завершился поражением испанского коллектива со счетом 0:2.

«Команда не выполнила план на игру. «Арсенал» был лучше нас. Мы были очень далеки от ворот соперника, эта игра была далекой от той, к которой мы стремились. Но мы не можем опускать голову, ведь у нас еще есть возможность переломить ситуацию», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «Севилья» с двумя очками занимает последнее место в группе В.