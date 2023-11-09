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Анчелотти оценил игру Лунина, экстренно заменившего Кепу перед матчем Лиги чемпионов

09 Ноября 2023 • 10:02 Комментировать

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выступление вратаря Андрея Лунина в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Браги» (3:0). Украинец провел поединок на ноль, а в начале встречи парировал пенальти.

«У Кепы возникли проблемы во время разминки. Лунин помог нам выиграть матч, сделав отличный сэйв. У нас хороший подбор игроков, который дает возможность бороться за победу во всех турнирах», - передает слова итальянского тренера газета Marca.

Мадридский клуб набрал 12 баллов после четырех туров и досрочно гарантировал себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин ещё теги
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