«Реал» - о Лунине: «Более надёжного пароля для Wi-Fi вы не найдёте»

В матче группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле всухую победил «Брагу» со счетом 3:0. Стоит отметить, что в начале встречи в ворота хозяев был назначен пенальти. Однако гости не смогли отметиться голом из-за сэйва украинского вратаря Андрея Лунина.

Пресс-служба «королевского» клуба отреагировал на отраженный 11-метровый голкипера следующим сообщением: «Более надежного пароля для WI-FI вы не найдете: Андрей Алексеевич Лунин».

Лунин экстренно вышел на поле из-за травмы Кепы Аррисабалаги. Испанский голкипер получил повреждение во время предматчевой разминки.