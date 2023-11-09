Шалимов — о пенальти в ворота «Копенгагента»: «Это же бред!»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о пенальти, назначенном в ворота «Копенгагена» по ходу матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (4:3).

Напомним, 11-метровый удар был назначен во втором тайме за игру рукой. Пенальти реализовал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

«Я не понимаю, почему рука не в естественном положении. Как арбитр это определяет? Ну это же бред! Не было игры рукой», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

После победы в прошедшем матче «Копенгаген» набрал четыре очка и поднялся на вторую строчку квартета A. «Манчестер Юнайтед», имеющий в своём активе три балла, в свою очередь, опустился на последнее четвёртое место.