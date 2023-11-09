Тренер «Браги»: «60-я минута стала решающей в матче с «Реалом»

Главный тренер португальской «Браги» Артур Жорже высказался о поражении от мадридского «Реала» (0:3) в матче группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Думаю, 60-я минута была в этом матче решающей. Но это не ставит под сомнения победу «Реала», она неоспорима. Мы сражались, как могли. Жаль, что все так закончилось, но нужно двигаться дальше», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Мадридский гранд набрал 12 баллов и досрочно шагнул в 1/8 финала Лиги чемпионов. Что касается «Браги», то португальская команда с тремя очками располагается на третьей строчке в квартете С.