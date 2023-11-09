Тренер «Копенгагена»: «Против «Манчестер Юнайтед» был сумасшедший поединок»

Рулевой «Копенгагена» Якоб Нееструп дал комментарий после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Датский клуб отпраздновал победу со счетом 4:3.

«Это был сумасшедший поединок. Моя команда провела четыре встречи, продемонстрировав отличную игру в предыдущих трех. Но в них мы смогли набрать всего одно очко», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «Копенгаген» набрал четыре балла и занимает третье место в квартете А. Что касается «Манчестер Юнайтед», то подопечные Эрика тен Хага с тремя очками располагаются на последней позиции.