Тренер «Реал Сосьедада»: «Это была волшебная ночь для нашей команды»

Наставник испанского «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль высказался о победе над лиссабонской «Бенфикой» (3:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы хорошо провели эту встречу. Хочу поблагодарить своих подопечных за эту игру. Нам противостоял сильный соперник. Это была волшебная ночь для нашей команды», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

По итогам четырех туров «Реал Сосьедад» набрал десять очков и досрочно пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Следующий поединок подопечные Альгуасиля проведут против австрийского «Зальцбурга» 29 ноября.