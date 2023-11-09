Холанн поберется за награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

На официальном сайте УЕФА представлены имена претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

На индивидуальную награду претендуют четыре игрока: Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Родриго («Реал»), Букайо Сака («Арсенал) и Антуан Гризманн («Атлетико»). Победитель в номинации будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «Манчестер Сити». В финале минувшего сезона подопечные Хосепа Гвардиолы одержали минимальную победу над миланским «Интером» со счетом 1:0.