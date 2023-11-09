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Лига чемпионов

Холанн поберется за награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

09 Ноября 2023 • 09:04 Комментировать

На официальном сайте УЕФА представлены имена претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

На индивидуальную награду претендуют четыре игрока: Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Родриго («Реал»), Букайо Сака («Арсенал) и Антуан Гризманн («Атлетико»). Победитель в номинации будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «Манчестер Сити». В финале минувшего сезона подопечные Хосепа Гвардиолы одержали минимальную победу над миланским «Интером» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Антуан Гризманн Эрлинг Холанн Букайо Сака Родриго Гоэс ещё теги
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