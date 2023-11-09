Анчелотти оценил игру «Реала» в матче с «Брагой»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после матча группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Браги». «Сливочные» одержали уверенную победу со счетом 3:0.

«Реал» показал хорошее выступление. Мы держали игру под своим контролем и смогли выйти вперед. Когда забиваешь первый гол, то все становится легче. Мне понравилось, как мы сняли все вопросы о результате благодаря двумя отличным выходам из обороны в атаку по ходу второго тайма», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Реал» набрал 12 очков после четырех матчей и досрочно шагнул в плей-офф турнира.