Бастони: «Интер» сделал очередной шаг в своём развитии»

Защитник миланского «Интер» Алессандро Бастони прокомментировал гостевую победу над австрийским «Зальцбургом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Нерадзурри» выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Лаутаро Мартинеса с пенальти.

«Мы очень рады победе. «Зальцбург» - сильный соперник. «Интер» сделал очередной шаг в своем развитии», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров подопечные Симоне Индзаги набрали десять очков и досрочно гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Зальцбург», в свою очередь, занимает третье место в тремя баллами.