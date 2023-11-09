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Лига чемпионов

Бастони: «Интер» сделал очередной шаг в своём развитии»

09 Ноября 2023 • 08:53 Комментировать

Защитник миланского «Интер» Алессандро Бастони прокомментировал гостевую победу над австрийским «Зальцбургом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Нерадзурри» выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Лаутаро Мартинеса с пенальти.

«Мы очень рады победе. «Зальцбург» - сильный соперник. «Интер» сделал очередной шаг в своем развитии», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров подопечные Симоне Индзаги набрали десять очков и досрочно гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Зальцбург», в свою очередь, занимает третье место в тремя баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Бастони
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