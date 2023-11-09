Нойер - о победе «Баварии»: «Особенное событие для меня»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер пообщался с представителями СМИ после матча группового этапа Лиги чемпионов против стамбульского «Галатасарая». Немецкий гранд победил со счетом 2:1.

«На этом матче была потрясающая атмосфера. Вернуться в команду в поединке Лиги чемпионов против такого хорошего соперника – особенное событие для меня», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Нойер долгое время находился в лазарете из-за перелома ноги.

Благодаря домашней победе «Бавария» набрала 12 баллов и досрочно квалифицировалась в плей-офф Лиги чемпионов. «Галатасарай» с четырьмя очками занимает третье место.