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Нойер - о победе «Баварии»: «Особенное событие для меня»

09 Ноября 2023 • 08:47 Комментировать

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер пообщался с представителями СМИ после матча группового этапа Лиги чемпионов против стамбульского «Галатасарая». Немецкий гранд победил со счетом 2:1.

«На этом матче была потрясающая атмосфера. Вернуться в команду в поединке Лиги чемпионов против такого хорошего соперника – особенное событие для меня», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Нойер долгое время находился в лазарете из-за перелома ноги.

Благодаря домашней победе «Бавария» набрала 12 баллов и досрочно квалифицировалась в плей-офф Лиги чемпионов. «Галатасарай» с четырьмя очками занимает третье место.

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Галатасарай Бавария Мануэль Нойер ещё теги
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