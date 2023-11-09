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Тухель оценил победу «Баварии» над «Галатасараем»

09 Ноября 2023 • 08:42 Комментировать

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель дал интервью после победы над турецким «Галатасараем» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась победой немцев со счетом 2:1.

«Горжусь игрой своей команды. Последняя неделя выдалась для «Баварии» очень напряженной. Мы набрали 12 очков, это отличное достижение по итогам четырех туров. Мы уверенно лидируем. Это очень важно, поскольку такой результат был нашей целью», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

«Бавария» досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Что касается «Галатасарая», то турки с четырьмя баллами идут на третьем месте.

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Галатасарай Бавария Томас Тухель ещё теги
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