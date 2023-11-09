Тренер ПСВ Бос: «Будем бороться за второе место»

Рулевой нидерландского ПСВ Петер Бос прокомментировал результат поединка группового этапа Лиги чемпионов против французского «Ланса». Клуб из Эйндховена победил со счетом 1:0.

«Это был равный поединок. Мы собираемся побороться за второе место с «Севильей» и «Лансом». «Арсенал» сейчас находится на другом уровне. Битва между остальными тремя клубами будет очень захватывающей», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После четырех проведенных туров ПСВ набрал пять баллов. Нидерландская команда поднялась на вторую строчку в группе В, обогнав «Ланс», на счету которого тоже пять очков.