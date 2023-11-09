Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» должен выиграть оставшиеся матчи»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Копенгагена». Манкунианцы потерпел поражение со счетом 3:4.

«Сейчас перед командой непростая задача, но мы обязаны ее выполнить. Впереди две встречи, в которых нужны только победы. В прошедшем матче мы не смогли выиграть, хотя настраивались исключительно на победу. Нам нужно выиграть два поединка», - передает слова португальского хавбека пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «красные дьяволы» с тремя баллами занимают последнее место в группе А.