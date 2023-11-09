Тен Хаг: «Два гола «Копенгагена» нужно было отменить»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Копенгагена» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Красные дьяволы» проиграли на выезде со счетом 3:4.

«Копенгаген» забил два мяча, которые нельзя было засчитывать. Это нас огорчает. Много решений принималось против нас. Но еще есть матчи, можно изменить ситуацию в свою сторону. Два гола «Копенгагена» нужно было отменить. Еще сильно повлияло удаление. Тяжело, когда играешь в меньшинстве», - цитирует нидерландского тренера BBC.

По итогам четырех туров «красные дьяволы» занимают последнее место в квартете А.