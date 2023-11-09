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Тен Хаг: «Два гола «Копенгагена» нужно было отменить»

09 Ноября 2023 • 08:24 Комментировать (2)

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Копенгагена» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Красные дьяволы» проиграли на выезде со счетом 3:4.

«Копенгаген» забил два мяча, которые нельзя было засчитывать. Это нас огорчает. Много решений принималось против нас. Но еще есть матчи, можно изменить ситуацию в свою сторону. Два гола «Копенгагена» нужно было отменить. Еще сильно повлияло удаление. Тяжело, когда играешь в меньшинстве», - цитирует нидерландского тренера BBC.

По итогам четырех туров «красные дьяволы» занимают последнее место в квартете А.

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Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги
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Комментарии (2)
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ингерман
09 Ноября 2023 в 08:58
ай дайте дзен-хагу ышо нимнога поработаць - он на пральном путю.. А-ха-ха-ха! )))
snk6565
09 Ноября 2023 в 08:42
Отменить нужно твое присутствие на лавке...вечно находящего потусторонние причины...а "команда играла хорошо" - вечная мантра
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