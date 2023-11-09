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Лига чемпионов

Мюллер приблизился к рекорду Роналду в Лиге чемпионов

09 Ноября 2023 • 08:17 Комментировать (1)

Опытный нападающий Томас Мюллер, выступающий за мюнхенскую «Баварию», принял участие в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против стамбульского «Галатасарая». Немецкий клуб обыграл соперника со счетом 2:1.

Стоит отметить, что эта победа стала для Мюллера 102-й в Лиге чемпионов. По этому показателю 34-летний форвард вышел на второе место, обогнав бывшего голкипера мадридского «Реала» и «Порту» Икера Касильяса.

Рекордсменом по этому показателю является португальский нападающий Криштиану Роналду. 38-летний бомбардир одержал 115 побед в рамках Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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Комментарии (1)
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ингерман
09 Ноября 2023 в 08:55
ай пупок развяжеца.. жабаротый.. А-ха-ха-ха! )))
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