Мюллер приблизился к рекорду Роналду в Лиге чемпионов

Опытный нападающий Томас Мюллер, выступающий за мюнхенскую «Баварию», принял участие в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против стамбульского «Галатасарая». Немецкий клуб обыграл соперника со счетом 2:1.

Стоит отметить, что эта победа стала для Мюллера 102-й в Лиге чемпионов. По этому показателю 34-летний форвард вышел на второе место, обогнав бывшего голкипера мадридского «Реала» и «Порту» Икера Касильяса.

Рекордсменом по этому показателю является португальский нападающий Криштиану Роналду. 38-летний бомбардир одержал 115 побед в рамках Лиги чемпионов.