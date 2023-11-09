«Бавария» может потерять важного игрока на месяц

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала получил травму по ходу матча групповой стадии Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая». Немцы одержали победу со счетом 2:1.

Мусиала вышел в стартовом составе команды, но из-за повреждения покинул поле на 40-й минуте. Как сообщает журналист Патрик Штрассер, у Джамала обнаружены проблемы с мышцами бедра. На восстановление ему потребуется от двух до четырех недель.

В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 14 поединках за «Баварию» во всех турнирах. Мусиала отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.