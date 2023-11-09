Бонуччи прокомментировал ничью в матче «Наполи» - «Унион»

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи пообщался с представителями СМИ после поединка групповой стадии Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).

«Мы очень довольны. После тяжелого периода эта ничья для нас как победа. Теперь нам нужно одержать победу над «Брагой», а затем будет игра с «Реалом». А потом посмотрим», - передает слова итальянца пресс-служба УЕФА.

После четырех туров берлинский коллектив набрал один балл и занимает последнее место в квартете С. Стоит отметить, что немецкая команда прервала серию из 12 поражений подряд во всех турнирах.