Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Бонуччи прокомментировал ничью в матче «Наполи» - «Унион»

09 Ноября 2023 • 08:07 Комментировать

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи пообщался с представителями СМИ после поединка групповой стадии Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).

«Мы очень довольны. После тяжелого периода эта ничья для нас как победа. Теперь нам нужно одержать победу над «Брагой», а затем будет игра с «Реалом». А потом посмотрим», - передает слова итальянца пресс-служба УЕФА.

После четырех туров берлинский коллектив набрал один балл и занимает последнее место в квартете С. Стоит отметить, что немецкая команда прервала серию из 12 поражений подряд во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Леонардо Бонуччи Наполи Унион Берлин ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
09:23 · Лига чемпионов
Тренер «Копенгагена»: «Против «Манчестер Юнайтед» был сумасшедший поединок»
09:17 · Лига чемпионов
Тренер «Реал Сосьедада»: «Это была волшебная ночь для нашей команды»
09:04 · Лига чемпионов
Холанн поберется за награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов
08:58 · Лига чемпионов
Анчелотти оценил игру «Реала» в матче с «Брагой»
08:53 · Лига чемпионов
Бастони: «Интер» сделал очередной шаг в своём развитии»
08:47 · Лига чемпионов
Нойер - о победе «Баварии»: «Особенное событие для меня»
08:42 · Лига чемпионов
Тухель оценил победу «Баварии» над «Галатасараем»
08:35 · Лига чемпионов
Тренер ПСВ Бос: «Будем бороться за второе место»
08:29 · Лига чемпионов
Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» должен выиграть оставшиеся матчи»
08:24 · Лига чемпионов
Тен Хаг: «Два гола «Копенгагена» нужно было отменить» 2
08:17 · Лига чемпионов
Мюллер приблизился к рекорду Роналду в Лиге чемпионов 1
08:12 · Лига чемпионов
«Бавария» может потерять важного игрока на месяц
08:07 · Лига чемпионов
Бонуччи прокомментировал ничью в матче «Наполи» - «Унион»
08:05 · Лига чемпионов
«Тен Хаг добил «Манчестер Юнайтед» - реакция соцсетей об очередном поражении «МЮ» 1
04:50 · Лига чемпионов
​УЕФА войдёт в оргкомитет «Золотого мяча»
Все новости
Рекомендуем